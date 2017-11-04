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«Краснодар» одержал волевую победу над «Тосно» и вышел на третье место в РФПЛ

Футбол

«Краснодар» выиграл у «Тосно» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В дебюте Евгений Марков принял передачу из глубины на линии штрафной, головой скинул мяч на оставшегося неприкрытым Антона Заболотного, который прошёл во вратарскую и мощным ударом пробил голкипера. На 12-й минуте Маурисио Перейра получил мяч и выполнил передачу на Фёдора Смолова, попав ему в пятку, но мяч отскочил вверх, Фёдор сумел его обработать и пробил точно в правый нижний угол ворот.

На 35-й минуте Кристиан Рамирес с левого фланга навесил в дальнюю часть штрафной, Юрий Газинский остановил мяч и низом пробил в дальний угол. Три минуты спустя Перейра от дуги штрафной вырезал передачу вперёд на Павла Мамаева, тот покатил мяч на Смолова, который в касание оформил дубль.

«Краснодар» (27 очков) вышел на третье место в таблице. «Тосно» (17) — 13-й.

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
04 ноября 2017, суббота. 16:30 МСК
Тосно
Тосно
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 – Заболотный – 4, 1:1 – Смолов – 12, 1:2 – Газинский – 35, 1:3 – Смолов – 38
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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