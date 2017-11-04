Синицын: в классной команде должен быть яркий лидер. У «Краснодара» это Смолов

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал победу над «Тосно» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Федор Смолов оформил дубль.

«Создавали сегодня много моментов, забили три гола, взяли три очка. Во втором тайме «Тосно» был интереснее в атаке? Им некуда было деваться. Мы могли сыграть менее ярко в атаке, для нас главным было не допустить ошибок в обороне и не пропустить. Сыграли прагматично. Когда попадаешь на тренировках против пары Мамаев — Смолов, то становится тяжело. Не знаю, стоит ли ждать возвращения той игры, которая у них была год-два назад. Сейчас у Павла повреждение, будет обследоваться. Будем надеяться, что сыгранность будет выше.

Любая команда зависит от высококлассного форварда, который решает моменты. Убери Месси из «Барселоны», Промеса из «Спартака», Смолова у нас — результативность упадёт. В любой классной команде должен быть яркий лидер. У нас Смолов такой.

Не знаю, облегчает ли наш путь тот факт, что мы вылетели из еврокубков. Плотность чемпионата высокая. Все команды цепляются, стараются заработать очки. Здесь никакой лёгкости и шапкозакидательских настроений нет. Что касается, разговоров двухнедельной давности о чемпионстве «Зенита», то, судя по вложениям и именам, можно было это прогнозировать. Плюс начало чемпионата для них складывалось успешно. Когда вошли в Лигу Европы, стало тяжелее. Нет яркости и лёгкости, какая была. Есть команды, которые не хуже. Времени 14 игр, всё еще возможно.

Вызов в сборную не от меня зависит. Не скажу, что я его ждал. Сейчас стабильная тройка вратарей вызывается. Если бы что-то поменялось, было бы приятно. Быть третьим номером согласен, это новый опыт», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.