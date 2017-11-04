Гранквист: я в России уже 5 лет. Возможно, пришла пора двигаться дальше

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал победу над «Тосно» в матче 16-го тура РФПЛ и ответил на вопрос о своем будущем. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

«Мы знали, что будет тяжело. У «Тосно» в нападении два больших форварда. Мы были готовы, что они будут играть забросами на них. Пропустили быстрый гол, но после него мы начали играть действительно хорошо. Во второй тайме «Тосно» был лучше, но мы выдержали. Это очень важная победа для нас.

Заболотный — большой и сильный, хорошо борется за мячи. Он молодой парень, хороший игрок, у него хорошее будущее. Не хочу сравнивать его и Дзюбу, они оба хороши.

Что поменялось в наших тренировках? Больше тренировок с мячом, больше футбола на большие и маленькие поля. Это хорошо для нас. Теперь мы провели две хорошие игры — против «СКА» («СКА-Хабаровск». — Прим. «Чемпионата») и сегодня. Надо продолжать в том же духе.

В данный момент мне нечего сказать о контракте. Надо оставаться спокойным. В будущем всё будет ясно. В данный момент я счастлив здесь, я в хорошем клубе. Мы узнаем, что будет дальше. Но у меня есть семья. Мы в России уже 5 лет вместе с дочкой. Возможно, пришла пора двигаться дальше», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.