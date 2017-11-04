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175 лет назад 2016
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Тренер «Оренбурга»: интересно, повлияло ли на игроков присутствие Черчесова

Футбол

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал победу над «Балтикой» в матче 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Игру посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Сложная игра на непростом из-за дождей поле. Ноги быстро «садятся». Но мы выдержали, имели моменты в атаках. Забили гол и могли развить свой успех. Но не хватило свежести. Много сил отдали в предыдущем матче.

Повлияло ли на игроков присутствие главного тренера сборной России на сегодняшнем матче? Не знаю, я спрошу. Было бы интересно узнать», — цитирует тренера сайт ФНЛ.

Черчесов посетит матч ФНЛ между «Балтикой» и «Оренбургом»
Источник: Футбольная национальная лига Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Балтика ФК Оренбург Владимир Валентинович Федотов Станислав Черчесов
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