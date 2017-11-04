Зидан: я сейчас не худший тренер в мире, но и лучшим никогда не был

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о невысоких результатах команды в текущем сезоне.



«Иногда нужно пройти через неудачные периоды, в прошлом сезоне тоже были подобные моменты. Я сейчас не самый плохой тренер в мире, поскольку я и не был самым лучшим.

Система игры ничего не меняет, мы можем играть по схеме 4-4-2, 4-3-3, но это не меняет того, что мы должны делать на поле. Да, у нас были плохие моменты, но это случается не в каждом матче. Не думаю, что это очень уж большая проблема», — цитирует Зидана Goal.