Шалимов: в целом доволен и игрой «Краснодара», и результатом

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Тосно» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

«Получили быстрый гол, что всегда не очень приятно в начале игры. Как показали матчи, очень сложно потом выравнивать игру. Очень сложно для защитников, когда соперник имеет двух нападающих, очень хорошо играющих головой. В целом доволен и игрой, и результатом.

Прогресс «Тосно» виден. Мы с ними играли во втором туре чемпионата. Стартовали они неудачно. Это связано с тем, что в ФНЛ они играли первым номером, а здесь надо перестраиваться. В обороне они стали организованнее, и их длинные передачи доставляют много неприятностей сопернику», — цитирует тренера сайт «Тосно».