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«Ахмат» выиграл у «Ростова» в первом матче после отставки Кононова

Футбол

«Ахмат» выиграл у «Ростова» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Грозненцы проводили первую игру после отставки главного тренера Олега Кононова. Дончане не смогли победить в 10-м матче турнира подряд.

В дебюте второго тайма Александр Зуев потерял мяч в середине поля, получив повреждение, но грозненцы продолжили позиционную атаку. Одисе Роши получил мяч справа и сделал навес на дальнюю штангу, откуда Аблайе Мбенге расстрелял ворота.

«Ахмат» с 21 очком занимает 8-е место в таблице. «Ростов» (18) — 11-й.

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
04 ноября 2017, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 – Мбенге – 50
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ахмат ФК Ростов Олег Кононов
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