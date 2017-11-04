Чернов: все видели, у «Тосно» было много моментов. Если бы забили — выиграли

Защитник ФК «Тосно» Евгений Чернов прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Не получилось выиграть, и что-то комментировать, конечно, тяжело, потому что проиграли.



Почему не удалось удержать победный счёт? Потому что мы забили гол на 3-й минуте, еще нужно было играть 90 минут. Поэтому «Краснодар» тоже хотел победить. Они реализовали свои моменты. Все видели, у нас было большое количество моментов. Если бы забили, мы бы выиграли. А так, за счет того, что они тоже хотели победить, им, наверное, удалось переломить ход встречи», — цитирует игрока сайт клуба.