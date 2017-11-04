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175 лет назад 2016
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Мирзов — о поражении «Тосно» от «Краснодара»: такого невезения давно не видел

Футбол

Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Начали хорошо, забили, были моменты, чтобы удвоить счёт. Но где-то не повезло. Вы знаете, как «Краснодар» хорошо играет в атаке. Пропустили неожиданные голы. Игра давалась, моменты были… Такого невезения давно не видел.

В предыдущей игре повезло, а сейчас — нет. Мы старались, бились, все силы отдали, чтобы добиться положительного результата. Не вышло», — цитирует Мирзова сайт «Тосно».

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Источник: Футбольный клуб "Тосно" Сообщить об ошибке
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