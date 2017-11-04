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«Фенербахче» упустил победу над «Османлыспором», несмотря на гол Жулиано

Футбол

«Фенербахче» упустил победу над «Османлыспором» в матче 11-го тура чемпионата Турции. Встреча проходила в Анкаре на стадионе «Османлы — Еникент АСАШ» и завершилась со счетом 1:1.

В дебюте матча отличился бывший игрок «Зенита» Виктор Жулиано, голевую передачу отдал Озан Туфан. На 89-й минуте Амину Умар провел ответный мяч.

«Фенербахче» сыграл вничью в третьем матче турнира подряд и с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Османлыспор» (8) находится на 17-й строчке.

Турция - Суперлига. 11-й тур
04 ноября 2017, суббота. 19:30 МСК
Османлыспор
Анкара
1 : 1
Фенербахче
Стамбул
0:1 – Жулиано – 7, 1:1 – Умар – 89
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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