«Фенербахче» упустил победу над «Османлыспором», несмотря на гол Жулиано

«Фенербахче» упустил победу над «Османлыспором» в матче 11-го тура чемпионата Турции. Встреча проходила в Анкаре на стадионе «Османлы — Еникент АСАШ» и завершилась со счетом 1:1.

В дебюте матча отличился бывший игрок «Зенита» Виктор Жулиано, голевую передачу отдал Озан Туфан. На 89-й минуте Амину Умар провел ответный мяч.

«Фенербахче» сыграл вничью в третьем матче турнира подряд и с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Османлыспор» (8) находится на 17-й строчке.