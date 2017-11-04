«Барселона» — «Севилья»: Месси проведет 600-й матч за каталонский клуб

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси проведет 600-й матч за каталонский клуб. 30-летний игрок попал в стартовый состав на матч 11-го тура Примеры «Барселона» — «Севилья».

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Семеду, Юмтити, Пике, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Луис Суарес, Месси, Алькасер.

На счету Месси к началу игры с «Севильей» 392 матча в Примере, 119 — в Лиге чемпионов, 62 — в Кубке Испании, 17 — в Суперкубке Испании, 5 — в клубном чемпионате мира и 4 — в Суперкубке УЕФА. Аргентинец забил 523 гола и выиграл 30 титулов.

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры «Барселона» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.