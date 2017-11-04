Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Черевченко: не могу же я учить игроков «Балтики» выход один на один исполнять

Футбол

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от поражения в матче 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Оренбургом». Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Тяжелый матч за шесть очков. К сожалению, мы не смогли переиграть соперника, а они забили гол после грубейшей ошибки двух человек. Обидно проигрывать такие матчи. Тем более мы имели моменты. Не повезло. Не могу же я учить игроков выход один на один исполнять.

Начали матч обе команды осторожно. Велика цена ошибки», — цитирует тренера сайт ФНЛ.

Тренер «Оренбурга»: интересно, повлияло ли на игроков присутствие Черчесова
Источник: Футбольная национальная лига Сообщить об ошибке
Теги
ФК Балтика ФК Оренбург Игорь Черевченко
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент