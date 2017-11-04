Черевченко: не могу же я учить игроков «Балтики» выход один на один исполнять

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от поражения в матче 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Оренбургом». Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Тяжелый матч за шесть очков. К сожалению, мы не смогли переиграть соперника, а они забили гол после грубейшей ошибки двух человек. Обидно проигрывать такие матчи. Тем более мы имели моменты. Не повезло. Не могу же я учить игроков выход один на один исполнять.

Начали матч обе команды осторожно. Велика цена ошибки», — цитирует тренера сайт ФНЛ.