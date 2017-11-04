Кучук: «Ахмат» предложил «Ростову» мужскую игру, было очень много борьбы

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал поражение от «Ахмата» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Нужно учитывать много факторов: поле, соперник, единоборства — это всё имеет большое значение. «Ахмат» предложил нам мужскую игру, было очень много борьбы, прессинга, но мы не всегда уходили от единоборств за счёт передач. Пропустили в первой же атаке соперника после перерыва. Это повлияло на игру команды…



Чем отличается нынешний «Ахмат» от команды Олега Кононова? Почти ничего не изменилось. Мы видели, чего хочет соперник, но не смогли справиться», — цитирует тренера сайт клуба.