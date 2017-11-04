Кавани стал третьим игроком, забившим более 100 мячей в двух топ-лигах Европы

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани оформил дубль в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Анже» (5:0).



30-летний уругваец довёл счёт своих голов в Лиге 1 до 101 и стал третьим игроком, забившим более ста мячей в двух топ-лигах Европы. Ранее Кавани забил 112 голов в чемпионате Италии, выступая за «Палермо» и «Наполи».

Больше ста голов в двух топ-лигах Европы ранее забивали Златан Ибрагимович и Гонсало Игуаин. Швед 112 раз отличился в Серии А и 113 — в Лиге 1. Аргентинец забил 107 голов в Примере и 101 — в Серии А.

Видео голов Кавани в ворота «Анже» можно посмотреть в «твиттере» Goal.