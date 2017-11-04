«Алавес» выиграл у «Эспаньола», прервав серию из трёх поражений в Примере

«Алавес» выиграл у «Эспаньола» в матче 11-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Алавес» прервал серию из трех поражений в турнире.

В дебюте игры отличился Кристиан Сантос. На 39-й минуте Марио Кансеко получил вторую желтую карточку и оставил гостей в меньшинстве.

«Алавес», который набрал шесть очков, занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол», имеющий в активе 13 баллов, находится на 11-й строчке.