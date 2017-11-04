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«Алавес» выиграл у «Эспаньола», прервав серию из трёх поражений в Примере

Футбол

«Алавес» выиграл у «Эспаньола» в матче 11-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Алавес» прервал серию из трех поражений в турнире.

В дебюте игры отличился Кристиан Сантос. На 39-й минуте Марио Кансеко получил вторую желтую карточку и оставил гостей в меньшинстве.

«Алавес», который набрал шесть очков, занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол», имеющий в активе 13 баллов, находится на 11-й строчке.

Испания - Примера. 11-й тур
04 ноября 2017, суббота. 20:30 МСК
Алавес
Витория
1 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 – Сантос – 1
Удаления: нет – Кансеко, 39
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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