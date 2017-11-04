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«Бавария» в Дортмунде победила «Боруссию»

Футбол

«Бавария» обыграла «Боруссию» в центральном матче 11-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 16-й минуте Арьен Роббен вывел мюнхенскую команду вперёд. В конце первого тайма Роберт Левандовски удвоил преимущество «Баварии», а в середине второй половины игры подача Давида Алабы на Левандовски завершилась голом, который был записан на австрийского футболиста. В концовке встречи хозяева отыграли один мяч — отличился Марк Бартра.

«Бавария» набрала 26 очков и закрепилась на первом месте в чемпионате Германии. «Боруссия» (20) — третья.

Германия - Бундеслига. 11-й тур
04 ноября 2017, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
1 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 – Роббен – 16, 0:2 – Левандовски – 37, 0:3 – Алаба – 67, 1:3 – Бартра – 88
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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