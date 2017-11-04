«Бавария» в Дортмунде победила «Боруссию»

«Бавария» обыграла «Боруссию» в центральном матче 11-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 16-й минуте Арьен Роббен вывел мюнхенскую команду вперёд. В конце первого тайма Роберт Левандовски удвоил преимущество «Баварии», а в середине второй половины игры подача Давида Алабы на Левандовски завершилась голом, который был записан на австрийского футболиста. В концовке встречи хозяева отыграли один мяч — отличился Марк Бартра.

«Бавария» набрала 26 очков и закрепилась на первом месте в чемпионате Германии. «Боруссия» (20) — третья.