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Соперник «Зенита» в ЛЕ, «Русенборг», в 3-й раз подряд стал чемпионом Норвегии

Футбол

«Русенборг», соперник «Зенита» в групповом этапе Лиги Европы, защитил титул чемпиона Норвегии. Это случилось после того, как ближайший преследователь команды Коре Ингебритсена в чемпионате, «Мольде», проиграл на своём поле «Кристиансунну» (0:1) в матче 28-го тура.

«Русенборг» в третий раз подряд и в 25-й в истории стал сильнейшей командой Норвегии.

Напомним, «Русенборг» встречался с «Зенитом» в третьем и четвёртом турах группового этапа Лиги Европы. В Санкт-Петербурге сине-бело-голубые победили со счётом 3:1, а в Норвегии команды сыграли вничью — 1:1.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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