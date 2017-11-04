Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Терри сломал плюсневую кость стопы и пропустит несколько месяцев

Футбол

Главный тренер «Астон Виллы» Стив Брюс сообщил, что защитник Джон Терри получил перелом плюсневой кости стопы по ходу домашнего матча 16-го тура Чемпионшипа с «Шеффилд Уэнсдей» (1:2). Терри был заменен на 21-й минуте, уступив место на поле Кристоферу Самба.

«Похоже, он выбыл надолго. Судя по всему, у Джона перелом плюсневой кости стопы. В ближайшие часы узнаем, насколько всё плохо», – цитирует Брюса пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа Терри провел 16 матчей (все — с первых минут) и забил один мяч.

Источник: Официальный сайт ФК "Астон Вилла" Сообщить об ошибке
Теги
Астон Вилла Джон Терри Стив Брюс Травмы — футбол
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент