Терри сломал плюсневую кость стопы и пропустит несколько месяцев

Главный тренер «Астон Виллы» Стив Брюс сообщил, что защитник Джон Терри получил перелом плюсневой кости стопы по ходу домашнего матча 16-го тура Чемпионшипа с «Шеффилд Уэнсдей» (1:2). Терри был заменен на 21-й минуте, уступив место на поле Кристоферу Самба.



«Похоже, он выбыл надолго. Судя по всему, у Джона перелом плюсневой кости стопы. В ближайшие часы узнаем, насколько всё плохо», – цитирует Брюса пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа Терри провел 16 матчей (все — с первых минут) и забил один мяч.