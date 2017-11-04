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«Сьон» не смог победить в шестом матче подряд, Митрюшкин пропустил один мяч

Футбол

«Сьон» сыграл вничью с «Цюрихом» в матче 14-го тура чемпионата Швейцарии. Встреча проходила в Сьоне на стадионе «Турбийон» и завершилась со счётом 1:1. «Сьон» не смог победить в шестом матче турнира подряд.

В составе «Сьона» с первых минут на поле вышел российский голкипер Антон Митрюшкин, который отыграл полный матч и пропустил один мяч. В дебюте второго тайма отличился Роберто Родригес. В концовке забил Марко Шнойвли.

«Сьон» (14 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Цюрих» (22) — на третьей строчке.

Швейцария - Суперлига. 14-й тур
04 ноября 2017, суббота. 21:00 МСК
Сьон
Сьон
1 : 1
Цюрих
Цюрих
0:1 – Родригес – 47, 1:1 – Шнойвли – 82
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Сьон ФК Цюрих Антон Митрюшкин
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