«Сьон» не смог победить в шестом матче подряд, Митрюшкин пропустил один мяч

«Сьон» сыграл вничью с «Цюрихом» в матче 14-го тура чемпионата Швейцарии. Встреча проходила в Сьоне на стадионе «Турбийон» и завершилась со счётом 1:1. «Сьон» не смог победить в шестом матче турнира подряд.



В составе «Сьона» с первых минут на поле вышел российский голкипер Антон Митрюшкин, который отыграл полный матч и пропустил один мяч. В дебюте второго тайма отличился Роберто Родригес. В концовке забил Марко Шнойвли.



«Сьон» (14 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Цюрих» (22) — на третьей строчке.