Клопп: 3:0, 3:0, 4:1 — неделя для «Ливерпуля» выдалась хорошей

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгром «Вест Хэм Юнайтед» в матче 11-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Результат есть, все хорошо. Мы изменили подход и стиль, это был контратакующий состав, чтобы использовать нашу скорость при атаках из глубины. Наши контратаки были довольно хороши, команда играла прекрасно.

3:0, 3:0, 4:1 — неделя выдалась хорошей. Хороший момент, чтобы немного отдохнуть. Отмечу Фирмино: провести три игры подряд с таким уровнем интенсивности крайне сложно, но ему это удалось", — цитирует Клоппа ВВС.