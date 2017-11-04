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175 лет назад 2016
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Роббен стал лучшим иностранным бомбардиром «Баварии» в Бундеслиге

Футбол

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен отличился голом в матче 11-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (3:1).

Этот мяч стал для голландского футболиста 93-м в чемпионате Германии в составе мюнхенского клуба. Таким образом, Роббен стал лучшим бомбардиром в Бундеслиге в истории «Баварии» среди иностранцев. 33-летний хавбек обошёл бразильского нападающего Джоване Элбера, на счету которого 92 мяча за мюнхенцев в немецком чемпионате.

Видео рекордного гола Роббена можно посмотреть в YouTube.

«Бавария» в Дортмунде победила «Боруссию»
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
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