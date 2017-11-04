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175 лет назад 2016
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Билич: мне нужно поговорить с руководством, мы хотим обсудить этот разгром

Футбол

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич поделился впечатлениями от поражения в матче 11-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Мы начали хорошо, в течение первых 20 минут играли именно так, как хотели, но затем пропустили два гола, два очень дешёвых гола. Мы попытались изменить модель игры во втором тайме и пойти вперёд большими силами, забили, но они очень хорошо действуют на контратаках… Это чувствительное поражение для нас.

Мне нужно поговорить с руководством, мы хотим обсудить это поражение. Мы часто проигрываем на своём поле. Очень сложная ситуация, но я всегда верю в себя», — цитирует Билича ВВС.

Клопп: 3:0, 3:0, 4:1 — неделя для «Ливерпуля» выдалась хорошей
Источник: BBC Сообщить об ошибке
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