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175 лет назад 2016
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Тихонов: в концовке «Крылья» провалились — наступила уверенность, что победим

Футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал выездную победу над «Авангардом» (4:2) в матче 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

«В первом тайме мы полностью контролировали игру. Забили голы, которые были логичны. И выглядели сильнее соперника по всем компонентам. Мы здорово играли на тяжёлом поле. После перерыва наступила некая расслабленность. Нам пришлось сделать замены. Дали сыграть другим ребятам. В конце мы провалились, потому что наступила уверенность в том, что победим. Курск выглядел здорово во втором тайме. В этом заслуга тренерского штаба, который я знаю», — цитирует Тихонова официальный сайт ФНЛ.

Источник: Футбольная национальная лига Сообщить об ошибке
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ФК Авангард Курск ФК Крылья Советов Андрей Тихонов
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