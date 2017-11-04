Тихонов: в концовке «Крылья» провалились — наступила уверенность, что победим

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал выездную победу над «Авангардом» (4:2) в матче 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

«В первом тайме мы полностью контролировали игру. Забили голы, которые были логичны. И выглядели сильнее соперника по всем компонентам. Мы здорово играли на тяжёлом поле. После перерыва наступила некая расслабленность. Нам пришлось сделать замены. Дали сыграть другим ребятам. В конце мы провалились, потому что наступила уверенность в том, что победим. Курск выглядел здорово во втором тайме. В этом заслуга тренерского штаба, который я знаю», — цитирует Тихонова официальный сайт ФНЛ.