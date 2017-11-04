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«Монако» со счётом 6:0 разгромил «Генгам», «Нант» Раньери переиграл «Тулузу»

Футбол

«Монако» разгромил «Генгам» в матче 12-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Дублями в составе монегасков отметились Гидо Каррильо и Адама Траоре, по одному мячу забили Фабиньо и Бальде Кейта. Три голевые передачи отдал защитник Алмами Туре.

В других матчах тура «Нант», руководимый итальянским специалистом Клаудио Раньери, на своём поле одолел «Тулузу» (2:1), «Монпелье» сыграл вничью с «Амьеном» (1:1), а «Труа» победил «Страсбург» (3:0).

Турнирную таблицу Лиги 1 можно посмотреть на «Чемпионате».

Франция - Лига 1. 12-й тур
04 ноября 2017, суббота. 22:00 МСК
Монако
Монако
6 : 0
Генгам
Генгам
1:0 – Каррильо – 10, 2:0 – Траоре – 27, 3:0 – Кейта – 36, 4:0 – Фабиньо – 45+1 (пен), 5:0 – Траоре – 75, 6:0 – Каррильо – 78
Франция - Лига 1. 12-й тур
04 ноября 2017, суббота. 22:00 МСК
Нант
Нант
2 : 1
Тулуза
Тулуза
1:0 – Томассон – 16, 1:1 – Блен – 60, 2:1 – Сала – 67
Франция - Лига 1. 12-й тур
04 ноября 2017, суббота. 22:00 МСК
Монпелье
Монпелье
1 : 1
Амьен
Амьен
1:0 – Сио – 82, 1:1 – Авелар – 88
Франция - Лига 1. 12-й тур
04 ноября 2017, суббота. 22:00 МСК
Труа
Труа
3 : 0
Страсбург
Страсбург
1:0 – Чжун – 48, 2:0 – Хауи – 55, 3:0 – Ньян – 90+3
Удаления: нет – Да Кошта, 31
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Генгам Монпелье Нант Труа Тулуза ФК Монако ФК Страсбург Клаудио Раньери
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