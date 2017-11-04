«Монако» со счётом 6:0 разгромил «Генгам», «Нант» Раньери переиграл «Тулузу»

«Монако» разгромил «Генгам» в матче 12-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Дублями в составе монегасков отметились Гидо Каррильо и Адама Траоре, по одному мячу забили Фабиньо и Бальде Кейта. Три голевые передачи отдал защитник Алмами Туре.

В других матчах тура «Нант», руководимый итальянским специалистом Клаудио Раньери, на своём поле одолел «Тулузу» (2:1), «Монпелье» сыграл вничью с «Амьеном» (1:1), а «Труа» победил «Страсбург» (3:0).

Турнирную таблицу Лиги 1 можно посмотреть на «Чемпионате».