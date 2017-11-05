Болельщики «Халла» активно используют хэштег #SlutskyОut в социальных сетях

«Халл Сити», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, проиграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 16-го тура Чемпионшипа. Фанаты «тигров» в соцсетях начали активно использовать хэштег #SlutskyОut (#СлуцкийУходи), призывая специалиста подать в отставку.

Некоторые из сообщений звучат так:

«Снова матч. Снова жалкое зрелище. Владельцам нужно начинать действовать уже сегодня».

«Ужасная игра. Ты хороший парень, но — #СлуцкийУходи».

«Люблю Слуцкого, но нельзя обвинять в такой игре только владельцев».

«Очень сложная ситуация. Когда мы ведем 1:0, все 11 человек находятся за линией мяча. А когда мы пропускаем, моментов почти нет».

"«Нет ответа» — это слова человека, который должен уйти в отставку или быть уволен".

Встреча проходила в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев. «Тигры» потерпели третье поражение в турнире подряд.

«Халл Сити» (16 очков) идёт 20-м в турнирной таблице Чемпионшипа, отрыв от зоны вылета составляет 4 балла.