Дубль Алькасера принёс «Барселоне» победу над «Севильей»

«Барселона» выиграла у «Севильи» в матче 11-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В середине первого тайма защитник коснулся мяча в попытке прервать передачу, но тот выкатился на ногу находившемуся в небольшом офсайде Пако Алькасеру, который первым же касанием пробил с правой в нижний ближний угол под вратарём.

На исходе часа игры Гидо Писарро выскочил на мяч после подачи Эвера Банеги с углового, опередил Херарда Пике и пробил в дальний верхний угол с отскоком от газона. На 65-й минуте Иван Ракитич выполнил прострел в центр, защитник чуть не дотянулся до мяча, а за его спиной был Алькасер, который в касание перевёл мяч в ближний угол мимо вратаря.

«Барселона» (31 очко) занимает первое место в таблице. «Севилья» (19), которая является соперником «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, — пятая.