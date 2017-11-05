Клуб «Видад» из Марокко стал победителем африканской Лиги чемпионов

Марокканский клуб «Видад» вышел победителем из ответного матча финала Лиги чемпионов КАФ с египетского «Аль-Ахли» и во второй раз в своей истории стал победителем турнира. Игра завершилась со счётом 1:0, автором единственного гола стал Валид Эль-Карти. В первой игре в Каире соперники не выявили сильнейшего (1:1).



Таким образом, «Видад» получил право участия на клубном чемпионате мира, который пройдёт в ОАЭ в декабре. Своё счастие в этом турнире также обеспечили мадридский «Реал», «Пачука», «Окленд Сити» и «Аль-Джазира». В конце ноября станут известны клубы, которые представят Южную Америку и Азию.

