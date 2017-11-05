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175 лет назад 2016
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Месси, Сабалета и братья Галлахеры поздравили Агуэро с рекордным достижением

Футбол

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, ставший лучшим бомбардиром в истории клуба, принял поздравления от своих партнёров по сборной Аргентины Пабло Сабалеты и Лионеля Месси, записавших видеопослания. Основатели группы Oasis и известные болельщики «горожан» Лиам и Ноэль Галлахеры в свою очередь исполнили в честь Агуэро музыкальную композицию.

Свой 178-й гол в футболке «Сити» аргентинский форвард провёл в матче Лиги чемпионов в Неаполе.

Видеоматериал доступен для просмотра на официальном канале «Манчестер Сити» в YouTube.

Агуэро стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в истории
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Лионель Месси Пабло Сабалета Серхио Агуэро
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