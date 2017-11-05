Месси, Сабалета и братья Галлахеры поздравили Агуэро с рекордным достижением

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, ставший лучшим бомбардиром в истории клуба, принял поздравления от своих партнёров по сборной Аргентины Пабло Сабалеты и Лионеля Месси, записавших видеопослания. Основатели группы Oasis и известные болельщики «горожан» Лиам и Ноэль Галлахеры в свою очередь исполнили в честь Агуэро музыкальную композицию.



Свой 178-й гол в футболке «Сити» аргентинский форвард провёл в матче Лиги чемпионов в Неаполе.

Видеоматериал доступен для просмотра на официальном канале «Манчестер Сити» в YouTube.