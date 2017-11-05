Абрамович пригласил Моуринью на ужин после матча «Челси» — «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» и экс-наставник «Челси» Жозе Моуринью получил приглашение на ужин после завершения игры этих команд в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги от владельца лондонского клуба Романа Абрамовича. Такими сведениями располагает издание The Sun. Принял ли это приглашение португальский специалист, информации нет.



Напомним, что Абрамович дважды приглашал на работу и дважды увольнял Моуринью, последний раз — в 2015 году. Известно, что тренер владеет домом в Лондоне, где проживает его семья, а сам специалист в Манчестере живёт в отеле. Моуринью по-прежнему остаётся самым успешным тренером в истории «Челси», завоевав три чемпионских титула, победив в трёх Кубках Лиги и Кубке Англии.



Встреча «Челси» и «Манчестер Юнайтед» состоится 5 ноября и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча в Лондоне.

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