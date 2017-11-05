«Барселона» повторила свой самый успешный старт в чемпионате Испании

Победившая «Севилью» со счётом 2:1 в 11-м туре Примеры «Барселона» закрепилась на первом месте турнирной таблицы, набрав 31 очко. Таким образом, каталонский клуб повторил свой наиболее успешный старт в чемпионате Испании, датированный сезоном-2012/13 и сезоном-2013/14.



Впрочем, этот успех не гарантирует «Барселоне» победу в первенстве. В сезоне-2012/13 каталонцы стали обладателями титула, однако в следующем сезоне, несмотря на удачную серию стартовых матчей, в чемпионской гонке команда из Барселоны уступила мадридскому «Атлетико».

Дубль Алькасера принёс «Барселоне» победу над «Севильей»