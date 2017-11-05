100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Барселона» повторила свой самый успешный старт в чемпионате Испании

Футбол

Победившая «Севилью» со счётом 2:1 в 11-м туре Примеры «Барселона» закрепилась на первом месте турнирной таблицы, набрав 31 очко. Таким образом, каталонский клуб повторил свой наиболее успешный старт в чемпионате Испании, датированный сезоном-2012/13 и сезоном-2013/14.

Впрочем, этот успех не гарантирует «Барселоне» победу в первенстве. В сезоне-2012/13 каталонцы стали обладателями титула, однако в следующем сезоне, несмотря на удачную серию стартовых матчей, в чемпионской гонке команда из Барселоны уступила мадридскому «Атлетико».

Дубль Алькасера принёс «Барселоне» победу над «Севильей»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Севилья
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент