Мойес близок к подписанию контракта с «Вест Хэмом» на полгода

Руководство «Вест Хэм Юнайтед» намерено предоставить шанс вернуться к профессиональной деятельности известному шотландскому специалисту Дэвиду Мойесу и заменить во главе тренерского штаба Славена Билича, под руководством которого «молотобойцы» были разгромлены «Ливерпулем» (1:4) в домашнем матче 11-го тура АПЛ.



По информации интернет-издания Goal, Мойесу будет предложен контракт на шесть месяцев, также ожидается, что должность в тренерском штабе получит Фил Невилл.



Не исключено, что шотландец примется за работу в «Вест Хэме» в перерыве, связанном с играми сборных, и дебютирует в качестве главного тренера лондонского клуба в матче с «Уотфордом» 19 ноября.

Билич: мне нужно поговорить с руководством, мы хотим обсудить этот разгром