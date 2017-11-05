Маурисио Перейра стал пятым футболистом, сыгравшим 150 матчей за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра, приняв участие в матче с «Тосно», довёл до 150 количество игр, проведённых за краснодарскую команду.

Больше матчей за «Краснодар» сыграли только четыре футболиста: Жоаозиньо (205), Андреас Гранквист (168), Юрий Газинский (164) и Франсишку Вандерсон (155).

Матч 16-го тура РФПЛ «Тосно» — «Краснодар» состоялся 4 ноября и завершился победой краснодарской команды со счётом 3:1.

Маурисио Перейра стал игроком «Краснодара» в 2013 году, перейдя из аргентинского «Лануса».