Вальверде: «Барселона» способна побеждать и без голов Суареса, это хороший знак

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о победе над «Севильей» (2:1) в 11-м туре Примеры, похвалил автора дубля Пако Алькасера и отметил Луиса Суареса.



«Мы явно доминировали в первом тайме и, возможно, могли бы уйти на перерыв с ещё несколькими голами. Мы были очень хороши в течение первых двадцати минут. Во втором тайме соперники проявили себя лучше и сумели поразить наши ворота. Первое место в Примере? Я предпочитаю не оглядываться назад, но мы наверху, и у нас по этому поводу хорошие ощущения, хотя у нас всё ещё есть много вещей, которые требуют улучшения.



Что касается дубля Алькасера, это хорошо и для него, и для команды, поскольку его голы помогли нам одержать важную победу. Уверен, это поможет ему обрести уверенность. Если говорить о Суаресе, то я в восторге. Ведь это хороший знак для команды, если она в состоянии побеждать и без голов Луиса», — приводит послематчевый комментарий специалиста Football Espana.

Дубль Алькасера принёс «Барселоне» победу над «Севильей»