Акинфенва: хочу выйти на ринг с Фердинандом, думаю, я уложу его спать

Один из самых тяжёлых в мире футболистов Адебайо Акинфенва, выступающий в составе «Уикомба» и получивший прозвище Зверь, бросил вызов планирующему начать карьеру боксёра Рио Фердинанду, выразив уверенность, что по итогам поединка одержит верх над защитником сборной Англии.



«Я в своей жизни пару раз надевал перчатки. Рио — легенда, и он мой. Я аплодирую ему и ценю его настрой. Если он этого захочет, я смогу выйти с ним на ринг. Возможно, мы проведём этот бой позже, когда я завершу карьеру, но, полагаю, я уложу его спать», — цитирует футболиста The Sun.

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