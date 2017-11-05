100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Акинфенва: хочу выйти на ринг с Фердинандом, думаю, я уложу его спать

Футбол

Один из самых тяжёлых в мире футболистов Адебайо Акинфенва, выступающий в составе «Уикомба» и получивший прозвище Зверь, бросил вызов планирующему начать карьеру боксёра Рио Фердинанду, выразив уверенность, что по итогам поединка одержит верх над защитником сборной Англии.

«Я в своей жизни пару раз надевал перчатки. Рио — легенда, и он мой. Я аплодирую ему и ценю его настрой. Если он этого захочет, я смогу выйти с ним на ринг. Возможно, мы проведём этот бой позже, когда я завершу карьеру, но, полагаю, я уложу его спать», — цитирует футболиста The Sun.

Беллью: Рио Фердинанд просто издевается над боксом
Источник: The Sun Сообщить об ошибке
Теги
Рио Фердинанд
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент