Салах: был уверен, что вернусь в Англию, в этом заключался мой план

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах, перешедший в мерсисайдский клуб из «Ромы» в летний трансферный период, поделился мнением о своём триумфальном возвращении в чемпионат Англии после неудачного периода в «Челси». Египтянин оформил дубль в матче с «Вест Хэмом» (4:1) в 11-м туре АПЛ и довёл количество своих голов в чемпионате до семи.



«Я был рад приехать в Ливерпуль и с самого начала чувствовал уверенность. Я провёл два отличных сезона в «Роме», но был уверен, что вернусь в Англию. В этом заключался мой план. Теперь я должен продолжать в том же духе, с нетерпением жду следующих матчей», — отметил Салах после игры в Лондоне в эфире BT Sport.

Дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Вест Хэм»