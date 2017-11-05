«СКА-Хабаровск» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в молодёжном первенстве

На поле стадиона имени Ленина в Хабаровске завершилась встреча молодёжных команд местного СКА и тульского «Арсенала» в рамках 16-го тура чемпионата страны среди дублирующих составов. Соперники не выявили сильнейшего, сыграв вничью со счётом 2:2.



Ярослав Ивакин вывел гостей вперёд на 21-й минуте, но ещё до перерыва команда из Хабаровска ответила точным ударом Александра Максименко. Во втором тайме Роман Слесарев забил второй гол хозяев, однако спустя пять минут Константин Маркин отличился за «Арсенал».



Хабаровский клуб поднялся на 9-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Арсенал» с 14 очками сохранил представительство на 14-й строчке.