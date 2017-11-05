«СКА-Хабаровск» — «Арсенал» (Тула): стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «СКА-Хабаровск» и тульского «Арсенала» на матч 16-го тура РФПЛ.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Казанков, Наваловский, Савичев, Дедечко, Карасёв, Федотов, Маркович.
Запасные: Криворучко, Черевко, Тишкин, Калинский, Г. Габулов, Корян, Барбаро, Христов.
«Арсенал»: В. Габулов, Комбаров, Григалава, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Кангва.
Запасные: Левашов, Берёзин, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Берхамов, Джорджевич, Расич, Сикоев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 11:00 мск.