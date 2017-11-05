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175 лет назад 2016
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Кавани — о 101 голе в Лиге 1: рад, но не думаю о рекордах и статистике

Футбол

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани поделился впечатлениями от гостевой победы над «Анже» (5:0) в матче 12-го тура французской Лиги 1, а также заявил, что командные успехи для него важнее личных.

Напомним, что 30-летний уругваец во вчерашней игре оформил дубль, доведя счёт своих голов во французском первенстве до 101-го.

«Отличная победа на выезде. 101 гол? Для нападающего всегда важно забивать, особенно, когда ты можешь принести пользу своей команде. Я рад, но не думаю о рекордах и статистике. Я думаю о том, чтобы делать всё возможное для моей команды, вот и всё», — приводит слова Кавани официальный сайт «ПСЖ».

Кавани стал третьим игроком, забившим более 100 мячей в двух топ-лигах Европы
Источник: Официальный сайт ФК "Пари Сен-Жермен" Сообщить об ошибке
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