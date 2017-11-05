Калешин: «Волгарь» – очень хорошая команда, не зря они идут вверху

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал ничейный результат матча с «Волгарём» (1:1) в 21-м туре ФНЛ.

«Матч был напряжённым. Результат, наверное, всё же закономерный, потому что и у соперника были неплохие подходы, и у нас были моменты для того, чтобы вырвать этот матч. К сожалению, второй и такой нужный мяч мы забить не смогли.



Мы, конечно, не ждали, что так быстро, со стандарта, пропустим в свои ворота. Пока пришли в себя, соперник нанёс ещё несколько опасных ударов. Потом команда, надо отдать ей должное, собралась, включила прессинг. В принципе, в первой половине тайма была равная борьба, а вторая его часть была за нами.



Думаю, во втором тайме соперник тоже хотел использовать наши ошибки. Какие-то моменты были, когда мы раскрывались, потому что нас не устраивала ничья, и мы шли вперёд. Скажу, что «Волгарь» – очень хорошая команда, не зря они идут вверху. Есть несколько интересных футболистов, используются их сильные скоростные качества. Напряжённейший поединок, ничья в котором, думаю, закономерна.



Сейчас у нас нет большого выбора игроков, при этом мы пытаемся стабилизировать игру в обороне, чтобы не позволять сопернику легко создавать моменты у наших ворот. После того как мы пропустили очень быстрый мяч, нужно было перестроиться, всё-таки у нас в составе вышли шесть номинальных защитников. Они играли на разных позициях, но факт есть факт: шесть защитников — это всё равно минус один-два креативных игрока. Поэтому мы в перерыве сделали одну замену: выпустили ещё одного центрального полузащитника, а Азат сместился в центр обороны. Она была связана именно с тактическими изменениями, а не с тем, что Саша Клещенко как-то неудачно сыграл», — сказал Калешин.

«Кубань» (25 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Волгарь» (32) находится на восьмой строчке и отстаёт от зоны стыковых матчей на четыре очка.