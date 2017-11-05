Емельянов: не представляю, каково играть в валенках на льду. Главное — без травм

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов рассказал о благотворительном матче с хоккейной командой «Автомобилист». Команды сыграют в валенках на льду 11 ноября.

«Хочу сыграть в этом матче. Мы иногда общаемся с хоккеистами «Автомобилиста». Мне Голыш (Анатолий Голышев, нападающий «Автомобилиста» — Прим. „Чемпионата“) писал: «Правда с вами будем играть?». Потом говорит: «Ну, хорошо. Мы вас ждём». И нам, и болельщикам это интересно.

Комфортно ли играть в валенках на льду? Если честно, не представляю, каково это. Никогда не играл в хоккей в валенках. Поэтому ещё интересней будет. Главное, чтобы всё обошлись без травм", — заявил 25-летний Емельянов в интервью, опубликованном на официальном сайте «Урала».