Моуринью: возможно, когда я выиграю 26-й трофей, у меня будет немного признания

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который часто подвергается критике, в свойственной ему манере напомнил о количестве завоёванных им трофеев.



«Думаю, что, вероятно, 25 трофеев — это отметка, когда тренер считается успешным. Некоторым нужно выиграть ещё один трофей, чтобы достичь этого уровня. Другим для этого нужно 25 трофеев, некоторым четыре, кому-то 12, 15 или 24.



У меня их 25, но я всё равно хочу ещё один. Возможно, когда я выиграю ещё один трофей, у меня будет немного признания", — приводит слова Моуринью интернет-издание Goal.

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