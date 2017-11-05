Кузнецов: Бердыев сам должен сказать, почему не получается. Аллах всё видит

Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов поделился мнением о проблемах казанской команды, которая после 15 сыгранных матчей занимает 10-е место в таблице РФПЛ.

«Естественно, меня удивило место „Рубина“ по итогам первого круга. Ведь было много заверений, что придёт Бердыев и создаст боеспособную команду, которая к середине сезона будет идти в числе лидеров. Посмотрите по разным интервью, какие были ожидания. Но этого не произошло, и поэтому делайте выводы сами. У Бердыева в распоряжении команда, с которой работал Грасия, и ещё пришло шесть знакомых ему человек. Да, можно сказать, что эти игроки вместе не тренировались, предсезонку не проходили, но пришли же люди, которых Бердыев знает от и до. Как там говорят: Аллах поможет? Вот Аллах всё видит.



Бердыев сам должен сказать, почему не получается. Почему он не говорит этого? Все сделали ставку на Бердыева, поверили в то, что он быстро всё изменит, так пусть он ответит, почему ничего не изменилось. А то почему он общими фразами отвечает? Пусть объяснит. Он же всё знает, всё умеет.



Когда работал Чалый, его с первого тура снимали. Работал Грасия – новый человек для нашего чемпионата, игроков ему предоставили тех, которых в основном купило руководство. Он привёл только двоих: Санчеса и Саму. Почему Бердыеву можно привести пять человек из «Ростова», а за Грасию решали, кто нужен его команде? И Хави задачу не выполнил, так его тут же убрали. А почему его убрали? У него ведь было ещё три года по контракту. Тогда если Бердыев сейчас не решит задачу – убирайте и его, будьте последовательны! Для меня будет странно, если его не уберут.



От Грасии все тут же требовали всего сразу в дебютный год и уволили, когда он не добился высокого места. Скажите, вот если бы Бердыев принял «Спартак» или «Локомотив», и у него бы там не получилось, он остался бы ещё на год? Думаю, вряд ли», — сказал Кузнецов в интервью „Спорт Бизнес online“.