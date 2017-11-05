Алькасер: успехи «Барселоны» стоят выше моих выступлений

Форвард «Барселоны» Пако Алькасер поделился впечатлениями от матча с «Севильей» (2:1) в 11-м туре чемпионата Испании. 24-летний футболист оформил победный дубль.



«Надо использовать максимум возможностей, которые даёт тренер. Я рад, что забил два гола, но самое главное — это результат. Успехи команды стоят выше моих выступлений, мы боремся до конца. Матчи, в которых приходится многое отдать, оказывают положительный эффект на состояние команды. Сейчас мы играем хорошо, и с самого начала сезона команда была единым целым», — цитирует Алькасера Marca.

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