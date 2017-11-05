Черчесов остался доволен качеством стадиона ЧМ-2018 в Калининграде

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на стадионе в Калининграде, который в 2018 году будет принимать матчи чемпионата мира, и остался доволен его качеством, сообщил вице-премьер правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.



«Станислав Саламович был на новом стадионе (даже в раздевалку заходил), качеством остался доволен.

Надеюсь, у него будет когда-нибудь возможность оценить её уже в рабочей атмосфере», — написал Шендерюк-Жидков на своей странице в «инстаграме».



Черчесов 4 ноября посетил матч первенства Футбольной национальной лиги «Балтика» — «Оренбург» (0:1).