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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Черчесов остался доволен качеством стадиона ЧМ-2018 в Калининграде

Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на стадионе в Калининграде, который в 2018 году будет принимать матчи чемпионата мира, и остался доволен его качеством, сообщил вице-премьер правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

«Станислав Саламович был на новом стадионе (даже в раздевалку заходил), качеством остался доволен.

Надеюсь, у него будет когда-нибудь возможность оценить её уже в рабочей атмосфере», — написал Шендерюк-Жидков на своей странице в «инстаграме».

Черчесов 4 ноября посетил матч первенства Футбольной национальной лиги «Балтика» — «Оренбург» (0:1).

Первый матч на новом стадионе в Калининграде «Балтика» проведёт с «Ротором»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Станислав Черчесов ЧМ-2018
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