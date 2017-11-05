Черчесов остался доволен качеством стадиона ЧМ-2018 в Калининграде

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на стадионе в Калининграде, который в 2018 году будет принимать матчи чемпионата мира, и остался доволен его качеством, сообщил вице-премьер правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.
«Станислав Саламович был на новом стадионе (даже в раздевалку заходил), качеством остался доволен.
Надеюсь, у него будет когда-нибудь возможность оценить её уже в рабочей атмосфере», — написал Шендерюк-Жидков на своей странице в «инстаграме».
Черчесов 4 ноября посетил матч первенства Футбольной национальной лиги «Балтика» — «Оренбург» (0:1).
Первый матч на новом стадионе в Калининграде «Балтика» проведёт с «Ротором»