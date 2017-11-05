«Рубин» — «Зенит»: на матче ожидается до 10 тыс. зрителей

«Рубин» сегодня, 5 ноября, встретится с «Зенитом» в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт на стадионе «Казань-Арена» в Казани и начнётся в 19:00 по московскому времени.

На игре ожидается до 10 тыс. зрителей, петербуржцев поддержат до 1 тыс. болельщиков, информирует пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» сыграет в белой форме, голкипер — в жёлтой; «Рубин» — в бордовой форме, вратарь казанской команды — в салатовой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Зенит».