100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Рубин» — «Зенит»: на матче ожидается до 10 тыс. зрителей

Футбол

«Рубин» сегодня, 5 ноября, встретится с «Зенитом» в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт на стадионе «Казань-Арена» в Казани и начнётся в 19:00 по московскому времени.

На игре ожидается до 10 тыс. зрителей, петербуржцев поддержат до 1 тыс. болельщиков, информирует пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» сыграет в белой форме, голкипер — в жёлтой; «Рубин» — в бордовой форме, вратарь казанской команды — в салатовой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Зенит».

Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Рубин Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент