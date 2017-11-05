Венгер: верю, что «Арсенал» может победить «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что лондонская команда может обыграть «Манчестер Сити» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится сегодня, 5 ноября, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер», начало — в 17:15 мск.

«Верю, что мы можем победить их. Мне сказали, что мы проиграли только один раз в последних девяти матчах против „Сити“, так что давайте продолжим.



Может быть, если я буду слушать так называемых экспертов, то „Сити“ лучше, чем когда-либо прежде, так что этот матч может стать большим испытанием для нас.



Мы должны постараться сдержать их, когда мяч будет у них, потому что они сильны в атаке. Количество забитых ими голов довольно впечатляет. Будет самоубийством не быть аккуратными в обороне. Мы должны показать сильную командную игру в защите. Этого может быть недостаточно.



Игра может быть открытой, так как мы будем атаковать, когда у нас будет мяч. Хотя мы не будем играть с семью нападающими», — цитирует Венгера Sky Sports.