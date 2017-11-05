Дайч, Гвардиола, Венгер и Почеттино — претендуют на награду тренер месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего тренера и игрока по итогам октября.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, на награду лучшему тренеру прошедшего месяца в английском чемпионате претендуют четверо специалистов: Шон Дайч («Бёрнли»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Арсен Венгер («Арсенал») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»).

На награду лучшему футболисту октября в АПЛ претендуют шесть футболистов: Кевин Де Брёйне, Лерой Зане (оба – «Манчестер Сити»), Начо Монреаль («Арсенал»), Уилфрид Заха («Кристал Пэлас»), Гленн Мюррей («Брайтон энд Хоув Альбион») и Ник Поуп («Бёрнли»). Победители будут объявлены 10 ноября.