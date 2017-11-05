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175 лет назад 2016
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Дайч, Гвардиола, Венгер и Почеттино — претендуют на награду тренер месяца в АПЛ

Футбол

Английская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего тренера и игрока по итогам октября.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, на награду лучшему тренеру прошедшего месяца в английском чемпионате претендуют четверо специалистов: Шон Дайч («Бёрнли»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Арсен Венгер («Арсенал») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»).

На награду лучшему футболисту октября в АПЛ претендуют шесть футболистов: Кевин Де Брёйне, Лерой Зане (оба – «Манчестер Сити»), Начо Монреаль («Арсенал»), Уилфрид Заха («Кристал Пэлас»), Гленн Мюррей («Брайтон энд Хоув Альбион») и Ник Поуп («Бёрнли»). Победители будут объявлены 10 ноября.

Гвардиола – лучший тренер в АПЛ по итогам сентября
Источник: Официальный сайт английской Премьер-лиги Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Бёрнли Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас Манчестер Сити Тоттенхэм Хотспур Арсен Венгер Кевин Де Брёйне Лерой Зане Маурисио Почеттино Начо Монреаль Уилфрид Заха Хосеп Гвардиола
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