«Амкар» и «Анжи» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Анжи» на матч 16-го тура российской Премьер-Лиги.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Мельников, Конде, Костюков, Гол, Огуде, Эззатоллахи, Бодул.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Зайцев, Милькович, Шаваев, Гащенков, Форбс, Салугин, Прокофьев.
«Анжи»: Лория, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Кацаев, Бакаев, Брызгалов, Гулиев, Данченко, Прудников, Маркелов.
Запасные: Будаков, Эльмурзаев, Хубулов, Чайковский, Лескано, Дибиргаджиев, Иванченко.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14:00 мск.