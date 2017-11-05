Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Амкар» и «Анжи» объявили стартовые составы

Футбол

Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Анжи» на матч 16-го тура российской Премьер-Лиги.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Мельников, Конде, Костюков, Гол, Огуде, Эззатоллахи, Бодул.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Зайцев, Милькович, Шаваев, Гащенков, Форбс, Салугин, Прокофьев.

«Анжи»: Лория, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Кацаев, Бакаев, Брызгалов, Гулиев, Данченко, Прудников, Маркелов.

Запасные: Будаков, Эльмурзаев, Хубулов, Чайковский, Лескано, Дибиргаджиев, Иванченко.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14:00 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Анжи
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент