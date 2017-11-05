Гол Джорджевича в концовке принёс тульскому «Арсеналу» победу в Хабаровске

Тульский «Арсенал» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В дебюте игры Эванс Кангва убежал к штрафной хабаровчан от центра поля и уверенно переиграл Александра Довбню, послав мяч низом в угол ворот. На 33-й минуте хозяева сравняли счёт — Константин Савичев среагировал на скидку в штрафную, оторвался от защитников и прострелил вдоль ворот мимо Владимира Габулова, а Виталий Федотов в подкате замкнул на дальней штанге.

В концовке игры тульская команда вырвала победу — на 86-й минуте победный мяч забил вышедший на замену Лука Джорджевич.

«СКА-Хабаровск» (12 очков) занимает последнее место в таблице РФПЛ, «Арсенал» (23) поднялся на шестую позицию, обогнав «Спартак» (22), «Уфу» и «Ахмат» (по 21).