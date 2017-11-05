Поддубский: два пропущенных мяча — результат большого числа ошибок в защите

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал поражение в матче 16-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:2).

«Не получилось сыграть на ноль. Очень много было ошибок в обороне, результат — два пропущенных мяча.

Игру Федотова оцениваю положительно. Его не хватило, к сожалению, на всю игру, много пропустил. Достойно сыграл.

Травма Дедечко? Скорее всего, повреждение задней поверхности бедра. Пока не знаю, сколько он пропустит. Завтра будет видно», — сказал Поддубский в эфире телеканала «Наш футбол».